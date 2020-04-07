Його мотивом стала надзвичайна подія – Архангел Гавриїл сповістив Діві Марії, що вона народить Сина Божого, зачатого Духом Святим. За християнською традицією Благовіщення належить до найвеличніших церковних свят. У цей день, кажуть, навіть птиця гнізда не в’є.

Господарі починали обробіток землі тільки після Благовіщення, бо до цього часу вона ще спить, й гріх її будити. А на Благовіщення земля вже стає благословенною. Щоправда, в деяких регіонах України, де переважають піщані грунти, її обробіток починають раніше. Зрештою, за старим стилем календаря, Благовіщення святкували 25 березня.

З цим днем пов’язані зокрема такі народні прикмети.

– Який день на Благовіщення – такий кінець квітня.

– Гроза на Благовіщення – до теплого літа.

Тарас ЛЕХМАН.