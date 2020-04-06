Дорогі наші вправні господині! Зовсім скоро Світлий Великдень, тому саме час запасатися перевіреними рецептами пасок. Смачні, ароматні, ніжні, легкі та водночас соковиті — так можна описати паски, які ви бачите на фото. Але щоб все вийшло, потрібно чітко дотримуватися рецепта. З такої кількості продуктів виходить 4 середніх і 2 маленьких паски.

* 500 мл молока

* 50 г свіжих дріжджів

* 1–1,3 кг борошна

* 6 яєць

* 200 г вершкового масла

* 250–350 г цукру

* 300 г родзинок

* 2 чайні ложки ванільного цукру (або дрібка ваніліну)

* цедра одного лимона

* цукрова пудра

У теплому молоці розвести дріжджі і столову ложку цукру. Всипати 500 г борошна, перемішати. Поставити в тепло. Опара має збільшитися вдвічі (на це знадобиться близько 30 хв.). Відокремити білки від жовтків. Жовтки розтерти з цукром і ванільним цукром (або ваніліном). Білки збити з дрібкою солі на щільну піну. Завдяки цьому прийому тісто виходить пишним. В опару, що підійшла, додати жовтки, перемішати. Потім розм’якшене масло, перемішати. Ввести білки, перемішати. Всипати борошно, що залишилося. Якщо хочете легкі паски, забивати тісто борошном не потрібно. Максимум можна додати ще 100–150 г. Додати цедру і вимісити тісто. Воно виходить м’яким і не прилипає до рук. Поставити в тепло на 50–60 хв. Родзинки замочити в теплій воді на 10–15 хв. Воду злити, родзинки просушити. Щоб вони добре розподілилися по тісту, присипати трохи борошном, зайве струсити. Додати родзинки в тісто, перемішати. Знову поставити в тепло на 50–60 хв. Форми змастити олією. Викласти тісто на 1/3 висоти форми. Накрити рушником. Дати піднятися в формах (25 хв.). Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати до готовності (середні паски приблизно 30–35 хв., маленькі 20–25 хв.). Готовність пасок перевірити сірником, якщо тісто не налипає — вони готові. Паски присипати цукровою пудрою — так вони мають дуже ніжний вигляд.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.