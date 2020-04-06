Під час епідемії ВООЗ рекомендує регулярно мити руки з милом і використовувати антисептики з концентрацією спирту не менше 65 відсотків. І це потрібно виконувати обов’язково. Але якщо тривале застосування агресивних засобів призвело до подразнення й алергічних реакцій шкіри рук, потрібно обмежити їхній вплив.

Як це зробити в такій ситуації? Відомо, кислотно-лужний баланс шкіри, за якого вона зберігає еластичність і захисні властивості, дорівнює pН 5,5. Якщо його значення змінюється, шкіра виражає своє невдоволення: з’являється сухість, подразнення, алергія. Рівень pН води — 7.

А майже кожне мило містить засоби, які не лише видаляють заразні бактерії, а й ослаблюють захисні властивості шкіри. Щоб нейтралізувати цей негативний вплив, можете приготувати розчин, який підтримає кислотно-лужний баланс вашої шкіри і водночас продезінфікує руки. У рівних пропорціях змішайте оцет і горілку й час від часу очищайте руки цим розчином.