Саджанець будь-якого дерева майже не має шансів прижитись, якщо у нього підсихає корінь. Тому найкраще купувати його з закритою кореневою системою, тобто з грудкою землі. Сьогодні такі рослини можна придбати навіть поштою. У розплідниках нерідко нижню частину саджанця перед відправленням туго обгортають плівкою, а сам корінь перед цим обкладають поживною ґрунтосумішшю. Завдяки цьому приживлюваність –- майже 100-відсоткова.

А ось на ринках іноді ще можна побачити саджанці з оголеними коренями, та ще й на сонці. Продавець, звісно, запевняє, буцімто щойно їх викопав. На вигляд корінь дійсно ніби свіжий. Однак річ у тім, що першими починають відмирати найтонші корінці, й на око це помітити складно. Але саме вони відповідають за приживлюваність. А потім доводиться чути щось на кшталт: «Купив таку чудову яблуньку, а вона чомусь не прижилась». Тому нерідко у фаховій літературі рекомендується вмочувати оголені корені щойно викопаного дерева у глиняну бовтанку.

ЯК ЇЇ ПРАВИЛЬНО ПРИГОТУВАТИ?

Залежно від використання бовтанки можуть відрізнятись за складом. Найпростіша — з глини та води, консистенція має бути як у густої сметани. Глину заливають водою та залишають набухати, періодично помішуючи. Можна взяти 2 частини глини та 1 частину коров’яку й залити водою. Іноді у бовтанку додають регулятори росту, наприклад, кореневин (4 г на 10 л води), гетероауксин (1 таблетка на 1 л води). Щоб у ній не було грудочок, її пропускають крізь сито з крупними отворами. Бовтанка не лише захищає корені від висихання, але й має антисептичні властивості, загоює рани при механічних пошкодженнях кореневої системи. Якщо корені саджанців трохи підсохли, їх перед посадкою на 2–3 дні поміщають у відро з водою.

Оброблені глиняною бовтанкою саджанці можна зберігати до тижня без ризику пересихання. Якщо ж є потреба цей час збільшити, оброблені бовтанкою саджанці тимчасово прикопують у ґрунт. Перед посадкою на постійне місце глиняну кірку зазвичай змивають, щоб не заважала кореням вбирати вологу.

У бовтанку занурюють також корені садової суниці, однак вона має бути рідкішою, ніж для дерев. Глиняну бовтанку також використовують для збільшення терміну зберігання овочів, бульб квітів, а також як побілку або садову замазку. Для побілки у відрі води розчиняють 2–2,5 кг гашеного вапна, 1 кг жирної глини та 50 г мідного купоросу. Перед побілкою основи стовбурів очищують від лишайників та залишків старої кори. Садова замазка: глина, коров’як, солома (2:1:1) та вода. Все розводять до консистенції густої сметани.

Іван СИМАКОВ, садівник.