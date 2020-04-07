Зрілі роки у людей асоціюються з неминучими хворобами. Та чи такі вже вони неминучі? Багато з нас, звіряючи своє самопочуття з паспортним віком, час від часу «приміряють» на себе якесь зі страхіть старості як сумне неминуче. Чи варто це робити? «У канонічних, індійській та тибетській, традиціях поняття старості як синоніма немічності немає. Є пізня зрілість — час мудрості. І починається цей період у 70 років», — говорить Алла ДМИТРІЄВА, доктор медичних наук, доктор ведичної медицини. Можливо, і нам треба переглянути ставлення до себе і намагатися оминати проблеми зі здоров’ям, що традиційно вважаються віковими.

НАСТАННЯ КЛІМАКСУ

Після 50 років в організмі жінки відбуваються гормональні зміни, які в першу чергу впливають на нервову систему. Змінюється її поведінка, жінка стає дратівливою, нетерплячою. У багатьох виникають припливи і депресія. З настанням клімаксу різко знижується рівень жіночих статевих гормонів, завдяки яким жінки такі милі та добрі. Як пережити цей період безболісно? Доведено, що в жінок, які ведуть активний спосіб життя, клімакс протікає набагато легше. Під час фізичної активності виробляються гормони радості, які перекривають негатив.

Потрібно змінити харчування й обмежувати себе від солодкої та жирної їжі. Бажано пити 2—3 л води на день, тому що під час припливів відбувається зневоднення організму. Обов’язково потрібно звернутися до гінеколога, який після обстеження скаже, чи можна приймати жіночі статеві гормони в таблетках.

СУГЛОБИ БЕРЕЖЕ РУХ

«Вам стільки років, наскільки рухливі ваші суглоби» — цей постулат із числа незмінних. Здоров’я суглобів заслуговує, аби йому приділяли максимум уваги! Ходіння, плавання і гімнастика — ідеальні та абсолютно необхідні навантаження для зрілих людей. Прагнете до глибокої старості зберегти легкість у рухах? Виберіть найбільш прийнятний саме для вас комплекс фізичних вправ і вправ на розтягнення й виконуйте його щодня (!). Сильна втома чи зайнятість не є підставами для скасування тренування. Його можна скоротити з 30 хв. до 10, проте скасовувати повністю не можна. Сигналом для припинення тренування для літньої людини є мимовільне зниження темпу. Наприклад, ви йдете зі швидкістю 5 км/год, та в певний момент розумієте, що організм сам знизив темп. Це означає, що настав час припиняти тренування — надмірні фізичні навантаження організму користі не приносять. Сувора регулярність і оптимальний рівень навантаження — лише за такого підходу зв’язки, хрящі й кістки одержують достатнє живлення й не піддаються «природним» процесам старіння.

ЩОСЬ ІЗ ПАМ’ЯТТЮ МОЄЮ СТАЛОСЬ…

Зниження здатності до запам’ятовування, а також страшна примара хвороби Альцгеймера — ще одне необґрунтоване страхіття для людей поважного віку. Жага до всього нового й погана пам’ять — поняття несумісні. Бажання вчитися, орієнтація на постійний розвиток — найправильніша гарантія збереження ясності мислення на довгі роки. Як відомо, багато хвороб мають психосоматичне коріння. І хвороба Альцгеймера — не виняток. Найчастіше з цією проблемою стикаються люди, які з роками доходять крайнього ступеня егоцентризму. Рішуче женіть від себе думку «Лишіть мене, мені нічого не треба, мені все нецікаво». Доля розумна й глузлива: підслухає й відгукнеться, перетворивши людину на «овоч». Любов до життя, інтерес до нього, бажання рухатися вперед і тільки вперед, не зазираючи в паспорт, — краще «щеплення» і від погіршення пам’яті, і від хвороби Альцгеймера.

БЕРЕЖІТЬ ЧОЛОВІКІВ

Згасання репродуктивної функції — це проблема не тільки жіноча. Імпотенція й чоловіче безпліддя, на жаль, зустрічаються дедалі частіше. І початком їхнього виникнення є професійна нервова напруга й сидячий спосіб життя, а також хронічний простатит та аденома простати, коли з віком передміхурова залоза розростається і виникають часті позиви до сечовипускання. Кожний чоловік після 45 років має щорічно перевірятися на наявність аденоми простати. Простатит же — це гостре запалення передмі- хурової залози, яке супроводжується болем в паху, промежині та нижній частині спини, а також підвищенням температури тіла. Призначити лікування має лікар-уролог. Недолікований гострий простатит може призвести до хронічної форми.

До речі, у сучасній медицині широко розповсюджений постулат про те, що хронічний простатит невиліковний. Це не так, його можна вилікувати, але тільки за умови комплексного підходу до чоловічого організму. Справа в тому, що простата розташована між кишечником і сечовим міхуром. І ця трійка загорнута однією на всіх жировою клітковиною. Тому якщо якась проблема виникне в кишечнику — простата також обов’язково «прокинеться». Якщо щось не так із сечовим міхуром — простати це теж торкнеться. От чому лікувати простатит потрібно в комплексі, діагностуючи здоров’я кишечника й урологічне здоров’я чоловіка. До речі, при цих захворюваннях не треба обмежувати себе у питті, а випивати 1,5—2 л води на день, але до 19—20 год., щоб вночі менше вставати в туалет.

ЗАЙВА ВАГА

«Приблизно в 50 років багато з людей дійсно стрімко набирають вагу. Це пов’язано із природним уповільненням метаболічних процесів. Кілька зайвих кілограмів можна розглядати як страхування організму й не сильно засмучуватися з цього приводу, — пояснює Алла Володимирівна. — Однак і розслаблятися, значно розширюючи діапазон свого «жирового страхування», теж не можна. Для зрілих років формули «Зріст — вага = 100» все ж слід дотримуватися. Перевищили цю норму — вживайте заходів!»

МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ

Це комплекс симптомів і станів, які супроводжуються постійним підвищеним рівнем цукру і холестерину в крові, гіпертонією й ожирінням. Високі тиск, цукор і холестерин — це розплата за неправильне харчування й малорухливий спосіб життя. Відмовтеся від фастфуду, продуктів із високим вмістом штучних домішок, напівфабрикатів промислового виробництва, солодких напоїв, маргарину. Стежте, аби достатньо було фізичних навантажень — і для виникнення метаболічного синдрому в зрілі роки просто не буде підстави. До речі, низькокалорійні вуглеводні дієти — одна з найбільших небезпек для правильних обмінних процесів в організмі людини й виникнення на цьому тлі горезвісного метаболічного синдрому.

МЕНЮ ДЛЯ БАБУСЬ?

Манна каша, парова котлета й натертий на дрібній тертушці салатик для дитини і її бабусі — це зовсім не сумно, як здається багатьом. Це простий прояв прадавнього закону, що вимагає уважного ставлення до раціону як у період становлення процесів травлення, так і за поступового згортання їхньої інтенсивності (зауважте: не згортання в цілому, а згортання інтенсивності). Двадцятирічному хлопцю всі розмови про шкоду смаженого здаються смішними, тому що процеси метаболізму в його організмі відбуваються з величезною швидкістю, а запас міцності значний. Що більше вам років, то частіше у вашій тарілці має з’являтися не стейк, а котлета, овочі на пару тощо. Схожість раціону для онуків і бабусь — це якраз не міф, а прояв поваги до вікових особливостей травних процесів.

ЧОМУ НЕ СПИТЬСЯ В СТАРОСТІ

Старече безсоння — це проблема, яку багато з людей зрощують усе своє життя, щоб у зрілі роки сповна зібрати її плоди. Звичка лягати за опівніч, спати по кілька годин на добу, пробуджуючи себе потім впродовж дня міцною кавою — вірний шлях до нічних «підрахунків баранів» на пенсії. Вирішувати цю проблему за допомогою снодійних безглуздо. Страждаєте від безсоння? Боріться з ним тими самими методами, що застосовували щодо дітей, коли вкладали їх спати. Ритуальність — один із кращих прийомів для відновлення міцного й здорового сну. «Видихніть» щоденні турботи — прогуляйтеся на свіжому повітрі перед сном. Розкладіть речі по місцях, випийте заспокійливого чаю або теплого молока з медом, прийміть душ, одягніть улюблену піжаму, вимкніть світло по черзі у всіх кімнатах, відчуйте всією шкірою дотик простирадл, зручність подушки, подякуйте собі й світові за цікавий день — усі справи й вчинки перед сном не мають втомлювати, важлива рутинна одноманітність. Роблячи так день у день, ви м’яко, але правильно створюєте у підсвідомості стійкий і абсолютно безпечний шаблон боротьби зі «старечим» безсонням. Приємних вам снів і цікавого, завжди молодого життя!

Лариса КОВАЛЬЦОВА.