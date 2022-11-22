ЩО ТАКЕ РАК ПРОСТАТИ?

Рак передміхурової залози – це злоякісне новоутворення, що розвивається з епітелію передміхурової залози та вважається одним із найбільш поширених онкологічних захворювань серед чоловіків.

ХТО В ГРУПІ РИЗИКУ? Достеменно причини захворювання невідомі. Найпоширенішим фактором ризику є вік. Чим старший чоловік, тим більша ймовірність захворіти на рак простати. Певну роль у розвитку раку передміхурової залози відіграє ожиріння, малорухливий спосіб життя, запальні захворювання передміхурової залози, куріння, вживання алкоголю, робота на шкідливому виробництві.

ЯКІ СИМПТОМИ РАКУ ПРОСТАТИ? Найчастіше рак простати проходить безсимптомно та повільно – в цьому його небезпека. Сигналом звернутись до свого сімейного лікаря повинні стати будь-які проблеми з сечовипусканням, біль у спині, стегні або тазі.

ЯК ДІАГНОСТУВАТИ РАК ПРОСТАТИ? Найперший помічник і порадник при погіршенні здоров’я – ваш сімейний лікар.

Якщо є вищезгадані симптоми або вам 55 років і більше, або у вашій родині були випадки раку простати – зверніться до лікаря первинної медичної допомоги. На час воєнного стану наявність декларації не обов’язкова. Лікар оцінить ваш стан здоров’я і за потреби направить на аналізи та обстеження або до лікаря-уролога.

Рак простати діагностують за допомогою таких досліджень: аналіз крові на простат-специфічний антиген (ПСА);

пальцеве ректальне дослідження;

сканування МРТ;

біопсія. Усі дослідження та консультації лікарів-спеціалістів з направленням – безоплатні.

ЧИ ПІДДАЄТЬСЯ РАК ПРОСТАТИ ЛІКУВАННЮ? При ранній діагностиці рак простати добре піддається лікуванню. Після того як лікар встановив діагноз – він направить на лікування. Медична допомога при онкозахворюваннях, зокрема раку простати, покривається Програмою медичних гарантій в межах пакетів: Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах

Радіологічне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах.