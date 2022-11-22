«Завжди зберігаю взимку пагони в погребі у вологому піску. Причому пісок спеціально не зволожую, бо вистачає вологості, що є в погребі», – Оксана Форостянко з Київщини.

«У мене свій метод. Пагони зрізую наприкінці осені, зв’язую у жмутки, чіпляю на них етикетку з назвою сорту, складаю в поліетиленові пакети та вкопую в землю на штик лопати. Зробити це важливо, доки земля не промерзла. Це місце позначаю паличками. Зберігаються дуже добре. Земля – найкращий консервант. Усі живці навесні добре приживаються», – Ірина Порик, Тернопільщина.

«Маю свій перевірений метод – встромити в картоплину в погребі», – Надія Курінна з Чернігівщини.

«Живці зрізаю в лютому, а не зараз. Замотую в мокру ганчірку, потім у газету, в пакет, і закладаю у дверцята холодильника», – Андрій Хадзієв, Тернопільщина.

«А я раджу нарізати живці навесні, коли бруньки ще сплять. Загортаю їх у вологу серветку, потім у рушник, обмотую плівкою і кладу на верхню полицю холодильника. І чекаю на сприятливу для щеплення пору», – Петро Хижній з Житомирщини.

«Загалом радив би не морочитися зі зберіганням живців взимку й щепити навесні відразу з дерева на дерево. Звісно, якщо у вас є така можливість», – Максим Хівренко з Черкащини.

Збирала поради Лідія ГЕРАЩЕНКО.