Пухкі оладки, приготовлені на основі манної каші.

0,4 л молока

150 г манної крупи

0,5 чайної ложки солі

2 столові ложки цукру

дрібка ваніліну

30—50 г вершкового масла

олія

манна крупа для обкачування

В каструлю влити молоко. Додати сіль, цукор, ваніль. Довести до кипіння. Всипати поступово крупу, помішуючи. Каша має вийти густою, відходити від стінок каструлі. Зняти з вогню. Перекласти в миску, додати масло. Набирати приблизно по столовій ложці маси, формувати плескачики, як сирники. Обкачати в крупі для хрусткої скоринки. Обсмажити з обох боків до рум’яності.

Дуже смачно, якщо готувати з начинкою: яблуками, перетертим маком або вареним згущеним молоком.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.