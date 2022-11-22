Пухкі оладки, приготовлені на основі манної каші.
- 0,4 л молока
- 150 г манної крупи
- 0,5 чайної ложки солі
- 2 столові ложки цукру
- дрібка ваніліну
- 30—50 г вершкового масла
- олія
- манна крупа для обкачування
В каструлю влити молоко. Додати сіль, цукор, ваніль. Довести до кипіння. Всипати поступово крупу, помішуючи. Каша має вийти густою, відходити від стінок каструлі. Зняти з вогню. Перекласти в миску, додати масло. Набирати приблизно по столовій ложці маси, формувати плескачики, як сирники. Обкачати в крупі для хрусткої скоринки. Обсмажити з обох боків до рум’яності.
Дуже смачно, якщо готувати з начинкою: яблуками, перетертим маком або вареним згущеним молоком.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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