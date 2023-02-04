Основні фактори, що спричиняють виникнення онкологічних захворювань:
- неправильне харчування;
- надмірна вага, малорухливий спосіб життя;
- куріння, зловживання алкоголем і наркотичними речовинами;
- іонізуюче випромінювання, сонячна радіація, промислові викиди;
- спадковість;
- віруси;
- ослаблення імунітету.
Більш ніж третині випадків смертності від раку можна запобігти, дотримуючись елементарних норм здорового способу життя. А це зокрема:
- уживання збалансованої та здорової їжі (підтримання здорової маси тіла);
- уживання великої кількості овочів і фруктів, а також достатньої кількості води (щоб уникати зневоднення організму);
- збільшення фізичної активності;
- відмова від алкоголю та куріння;
- своєчасна вакцинація проти вірусів, які спричиняють рак печінки та шийки матки;
- утримання від тривалого перебування на сонці;
- проходження регулярних медичних оглядів і скринінгових обстежень;
- вивчення спадкової схильності свого роду (так звані «сімейні» раки);
- загалом уважне ставлення до власного здоров’я.
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