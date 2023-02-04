Основні фактори, що спричиняють виникнення онкологічних захворювань:

неправильне харчування;

надмірна вага, малорухливий спосіб життя;

куріння, зловживання алкоголем і наркотичними речовинами;

іонізуюче випромінювання, сонячна радіація, промислові викиди;

спадковість;

віруси;

ослаблення імунітету.

Більш ніж третині випадків смертності від раку можна запобігти, дотримуючись елементарних норм здорового способу життя. А це зокрема: