Завдання новоствореного чат-боту з такою назвою — підвищити обізнаність українців про можливості безоплатної діагностики та лікування, про перелік медичних послуг, які фінансуються з державного бюджету, та права пацієнтів загалом. Сервіс інформує, які дослідження і в якому віці варто зробити, які з них безоплатні та як їх отримати.

Чат-бот «Календар здорових українців» доступний у месенджерах Telegram і Viber. Він складається з розділів: знайомство, системи на контролі, щеплення за календарем і без, де пройти обстеження, персональні рекомендації.

Також може дати індивідуальні поради, як покращити стан здоров’я, на що звернути увагу, показати найближчий до вас медзаклад, де надають необхідні послуги, проводять діагностику та лабораторні дослідження.

Сервіс побудований на основі рекомендацій ВООЗ, Центру громадського здоров’я МОЗ України та сімейних лікарів. Чат-бот також використовує актуальні дані НСЗУ щодо місць надання медичних послуг.

Посилання на чат-бот «Календар здорових українців»: