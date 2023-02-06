Якщо після роботи на присадибній ділянці або перестановки шафи у вас виник гострий біль у попереку, через який не в змозі зрушити з місця — це простріл або, мовою офіційної медицини, — люмбаго. «Порадниця» з’ясувала, від чого виникає цей стан та як його можна позбутися.

ВИНИКАЄ В БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ

— Люмбаго (від лат. lumbus — «поперек») — це гострий стріляючий біль у попереково-крижовому відділі хребта, що суттєво обмежує рух, — пояснює невролог вищої категорії Наталія ГОМОНЕНКО. — Терміном «люмбаго» називають будь-який больовий синдром у попереку, незалежно від причини його виникнення. Але найчастіше в появі прострілів винні дегенеративні зміни хребта, на тлі яких відбувається подразнення нервових закінчень, розташованих на поверхні міжхребцевого диска, напруження та болючий спазм м’язів. Такий напад може тривати від кількох хвилин до кількох днів. Синдром здатен розвинутись у пацієнта будь-якого віку: хоч раз у житті з гострим болем у попереку стикалися до 80 відсотків людей.

При цьому чоловіки страждають від прострілу частіше за жінок.

ПРИЧИНИ ПРОБЛЕМИ

За словами лікаря, люмбаго — не самостійне захворювання, а вторинна патологія. Найчастіше його каталізатором виступає остеохондроз поперекового відділу хребта, протрузії та грижі міжхребцевих дисків. Простріл також спричиняють травми та забиття попереку або спини в цілому (пошкодження м’язів, зв’язок, хребців), зміщення міжхребцевих дисків, викривлення хребта, артрит, радикуліт, хвороба Бехтерєва, остеомієліт (запалення кісток), пухлини хребта або органів, що поруч. Причиною люмбаго можуть стати й вроджені аномалії хребців, а також вікові зміни.

Але приблизно в 30 відсотках випадків причина гострого болю внизу спини залишається нез’ясованою. Найчастіше напад люмбаго провокує підняття важких предметів чи інтенсивні фізичні навантаження. Спричинити больовий синдром здатні й різкі рухи, переохолодження або перегрів м’язів, сильний кашель, вірусна інфекція, тривале перебування в незручній позі (в тому числі під час сну).

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

Основний симптом люмбаго — різкий пульсуючий біль у попереку, який суб’єктивно відчувається глибоко: у м’язах, зв’язках, кістках. Біль може віддавати в ноги, сідниці, задню сторону стегна. Іноді «прострілює» від попереку вздовж усієї поверхні ноги до стопи.

Пацієнти порівнюють свої відчуття під час нападу із ударом струму. Людина не може нормально ходити, сидіти, стояти, постійно перебуваючи в пошуку максимально зручної та безболісної пози. Іноді люмбаго супроводжується головним болем.

При легких формах патології біль вгамовується самостійно після короткого відпочинку. Але якщо за добу симптоми прострілу не зникли, потрібна медична допомога.

ЩО РОБИТИ

— Діагностикою та лікуванням люмбаго займається лікар-невролог, — каже Наталія Гомоненко. — Він проводить огляд і спеціальні тести та, враховуючи перенесені травми і хронічні захворювання, призначає комплекс обстежень: загальний аналіз крові та сечі, рентгенографію хребта, МРТ, КТ, електроміографію.

Терапія націлена на усунення больового синдрому. Для цього використовують нестероїдні протизапальні препарати (ібупрофен, диклофенак, мелоксикам) у формі таблеток, ін’єкцій, мазей, компресів, а також міорелаксанти, спазмолітики, протинабрякові засоби, вітаміни групи В. Іноді призначають заспокійливі та снодійні препарати.

Під час загострення також рекомендовано спокій і протипоказані фізичні навантаження. Без лікування люмбаго гострі напади змінюються хронічним ниючим болем.

ЯК ПОПЕРЕДИТИ РЕЦИДИВ

Простріл має тенденцію повертатися. Для профілактики рецидивів рекомендовано фізіотерапію, лікувальну фізкультуру, масаж, санаторно-курортне лікування. Іноді необхідне носіння підтримуючого корсета.

Інтенсивні фізичні навантаження протипоказані, але рекомендовані тренування, що сприяють зміцненню м’язів спини та збереженню гнучкості хребта. Це плавання, велопрогулянки, вправи на розтягування.

Ірина КАДЧЕНКО.