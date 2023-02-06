ПРИЧИНИ

1. Неякісне насіння.

Прострочене. Кожна культура має свій термін придатності насіння, і з часом схожість падає: буває, що й до нуля. Однак якась частина старого насіння може зійти пізніше, особливо якщо його правильно підготувати.

Неправильно зберігалося. При незначних відхиленнях умов зберігання, а це вологість, температура повітря та доступ світла, схожість падає, при сильних — насіння може втратити життєздатність.

Заражене або з наявними ушкодженнями. Очевидно, що розчавлене, поламане насіння не зможе дати нове життя. Також деякі фітопатогени, що містяться в ньому, можуть перешкоджати проростанню або сильно його затримувати.

2. Стратифікація.

Важливо уважно читати інформацію на упаковці: там обов’язково написано, чи потрібна насінню стратифікаwія, і яка саме. Зазвичай необхідна всім видам чагарників і дерев, декоративним багаторічникам (у тому числі — травам), пряним та деяким овочевим культурам (наприклад, багаторічній цибулі).

3. Поганий ґрунт.

Якщо в ньому велика кількість патогенних мікроорганізмів, що перешкоджають проростанню, паростків можна не дочекатися. Також загальмувати схожість здатний важкий щільний суглинок, що утворює кірку на поверхні. Деяке насіння просто не зможе «прорватися» крізь неї.

4. Невідповідні умови.

Правильна технологія вирощування розсади має значення на всіх етапах розвитку рослин. Освітлення, вологість, температура — ось три важливі параметри, які слід забезпечити для дружного проростання. Для різних культур вони різняться, тому важливо заздалегідь ознайомитись із агротехнікою та підготувати все необхідне.

5. Особливості.

По-перше, це стосується нюансів посіву. Деякі культури добре сходять у темряві, тож треба її забезпечити. Деякі проростають тільки на світлі (наприклад, петунії, лобелії, гейхери тощо), і при затемненні сходів не дочекаєтесь. Важливою є й глибина посіву. Наприклад, дрібне насіння (схоже на пил) не слід засипати ґрунтом зовсім — його сіють поверхнево або із зовсім невеликим заглибленням.

По-друге, деякі культури мають лише їм властиві особливості. Приміром, у перців відмінно сходить насіння або щойно вийняте з плоду (зберігання — 2—3 дні), або те, якому 2—3 роки, — такий парадокс! Минулорічне може «думати», сидячи в ґрунті, довше, ніж звичайно.

ЯК ПРИСКОРИТИ ПРОРОСТАННЯ

Насамперед хороший результат дає замочування насіння перед посівом. Іноді застосовують такий прийом, як барботування, — тут, крім води, включається в роботу й кисень. Але такі методи часто малоефективні. Насіння потрібно пробудити, дати йому поштовх, і лише водою це зробити вдається далеко не завжди, тому найкращий варіант — використання стимуляторів.

Найкращі ті, що виготовлені на натуральній основі. Найпростіший приклад — сік алое, при цьому саме листя, з якого він видобуватиметься, має бути підготовленим. Для цього його загортають у фольгу і витримують у холодильнику протягом 10 днів — тільки тоді там з’являються потрібні фітогормони й амінокислоти.

Також доцільно використовувати готові препарати, у яких концентрація активних речовин висока та стабільна. Наприклад, мультивітамінні натуральні біостимулятори, що містять цілий спектр амінокислот, фітогормонів та вітамінів і забезпечують схожість будь-якого насіння до 99 відсотків.

Однозначно краще не ризикувати і не використовувати засоби для пробудження насіння відразу. Якщо раптом у вас немає під рукою навіть найпростіших стимуляторів, пам’ятайте про необхідність так званого страхового терміну, просто сійте на 7—10 днів раніше розрахункової дати.

КОЛИ КРАЩЕ ПЕРЕСІЯТИ

Коли ж доводиться пересівати, краще купуйте насіння вже іншого виробника, аби не натрапити на ту саму партію.

Скористайтеся стимуляторами для насіння, за рахунок яких можна прискорити проростання, а також розвиток розсади і хоча б частково надолужити втрачений час.

Повісьте фітолампу, навіть якщо вам здається, що з наближенням весни світла дедалі більше: при досвічуванні розсада прискорює ріст.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.