Що взимку може бути краще, ніж тарілка зігріваючого, ситного та апетитного супу? Мабуть, лише дві тарілки. Якщо готувати за перевіреними рецептами, добавку рідні точно попросять, а може, і не один раз.

КАРТОПЛЯНИЙ СУП-ПЮРЕ

0,5 кг свинини; 1 кг картоплі; 2 середні цибулини; 1 середня морквина; 150 мл вершків; 1 жовток; 30 г вершкового масла; 2—3 середні лаврові листки; зелень (за смаком); сіль; чорний мелений перець; олія.

М’ясо залити 2 л води. Додати чайну ложку солі, лавровий лист, цибулину та варити до готовності м’яса. Зробити засмажку: морквину натерти на великій тертушці, другу цибулину порізати кубиками. В олії обсмажити до золотавості цибулю. Додати моркву. Влити ополоник бульйону, тушкувати овочі до м’якості (близько 7 хв.).

Відварити картоплю, воду злити, зробити пюре. Додати масло. Ввести жовток, перемішати. Влити вершки. Викласти засмажку та перемішати. Готове м’ясо та цибулю дістати з бульйону. Поступово додати його до картоплі та перемішати — консистенцію регулюйте за смаком. Зелень посікти і додати до страви, поперчити. М’ясо розрізати на шматочки. Суп розлити по тарілках і додати в кожну м’ясо.

ПОЛЬСЬКИЙ «РОЗСОЛЬНИК»

0,5 кг свинини; 2—2,5 л води; 1 чайна ложка солі; 2 середні цибулини; 4 картоплини; 1 середня морквина; 5 середніх солених чи маринованих огірків; 150 мл огіркового розсолу; 3—4 столові ложки сметани; 1 чайна ложка борошна; 2 середні лаврові листки; олія; чорний мелений перець і зелень (за смаком).

М’ясо залити 2 л води, варити, знімаючи пінку. Щойно пінка зникне, додати цибулину, чайну ложку солі, лавровий лист. Варити до готовності м’яса.

Картоплю та цибулину нарізати кубиками. Морквину та огірки крупно натерти. Готове м’ясо та цибулину дістати шумівкою. Закласти картоплю.

На олії обсмажити цибулю до рум’яності, додати моркву, смажити 2 хв. Додати засмажку до картоплі. Одразу ж викласти огірки та влити розсіл. Поперчити. М’ясо відділити від кісток, нарізати, додати в суп. Варити 7 хв. до готовності овочів.

Сметану змішати з борошном, влити 100 мл гарячої води, перемішати. Влити сметанну заправку в суп, довести до кипіння, проварити 2—3 хв. Зняти з вогню. За необхідності досолити. Додати посічену зелень, дати супу настоятися під кришкою 10 хв.

ОРИГІНАЛЬНО: ІЗ СИРНИМИ КУЛЬКАМИ

2 л м’ясного бульйону; 3—4 середні картоплини; 1 середня морквина; 1 невелика цибулина; 0,5 чайної ложки солі; чорний мелений перець (за смаком); 2—3 гілочки зеленої цибулі; 2 зубчики часнику.

Для сирних кульок: 100 г твердого сиру; 50 г вершкового масла; 1 невелике яйце; 70—80 г борошна; сіль, чорний мелений перець і сушений кріп (за смаком).

Сир натерти на дрібній тертушці. Вбити яйце. Додати розтоплене охолоджене масло. Посолити, поперчити, всипати кріп, перемішати. Всипати борошно. Замісити тісто, поставити на 30 хв. у холодильник.

Картоплю нарізати соломкою, морквину — чвертькільцями, цибулину — кубиками. У киплячий бульйон викласти моркву. За 2—3 хв. — картоплю з цибулею (за бажання моркву з цибулею можна попередньо обсмажити в олії). Варити 10 хв.

Тісто дістати з холодильника, сформувати кульки завбільшки з фундук. Додати до овочів і варити до готовності сирних кульок хвилин 7—10. Посолити, поперчити. За 2—3 хв. до готовності додати дрібно нарізані зубчики часнику та посічену зелену цибулю.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.