У грудні набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні» від 4.11.2022 №2734-ІХ. Одним із його нововведень є те, що тепер укладати угоду про добровільне страхування можна в застосунку «Дія».

Раніше договір про купівлю стажу укладався з органами податкової служби мінімум на рік. Тепер є можливість самостійно визначати, яку суму й коли сплачувати.

Зараз місяць стажу коштує 22 відсотки від мінімальної заробітної плати — 1474 грн, тобто (6700 грн х 22 відсотки). Сума дорівнює мінімальному розміру єдиного соціального внеску. Рік страхового стажу коштує 17688 грн. Дані про сплачені місяці відображаються в реєстрі застрахованих осіб.

Внески можна сплачувати на користь третьої особи, тобто діти можуть «докупити» стаж своїм батькам. Додаткові сплачені внески впливають на коефіцієнт зарплати, який підставляється у формулу при розрахунку пенсії. Він збільшується, що в підсумку впливає й на розмір пенсії. Адже пенсія залежить не лише від кількості стажу, а й від розміру зарплати.

Ще одне передбачене Законом нововведення — кошти на пенсії можуть перераховувати благодійники. Тобто будь-хто може зробити на користь конкретної людини такий-от персоналізований внесок. У такому разі 70 відсотків перерахованої суми виплатять пенсіонеру, а решту 30 — зарахують до загального бюджету ПФУ.