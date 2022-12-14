Про нього можна сказати, що прикипів серцем і душею до України. І, як справжній патріот, захищає країну, котру вважає своєю, на культурному та інформаційному фронтах увесь той час, відколи перетнув український кордон. Він став першим французом в Україні, котрий заспівав українською. Й тільки-но з’являвся на нашій сцені — і не лише в столиці, а й в інших великих та маленьких містах, і навіть селах, — зачаровував своєю харизмою та голосом. І — щирими почуттями.

Отож при нагоді, запросивши популярного франко-українського співака, композитора, заслуженого артиста естрадного мистецтва України Поля МАНАНДІЗА на порадницьку гостину, подякувала йому не лише за прекрасні пісні, а й за любов до України, її неспинну підтримку, за те, що він тут, в Україні, з нами, і в цей нелегкий час — також.

— Вас називають французом із українською душею. А ким ви самі сьогодні більше почуваєтеся, Полю: французом чи українцем?

— Думаю, що сьогодні я — українець із французьким серцем.

— Казали, що вже з перших днів перебування в Україні почулися тут удома. Звідкіля такі відчуття?

— Зізнаюся, все своє життя шукав місце, де почувався б удома. І от коли вперше приїхав до України, сім років тому, відчув це. Важко пояснити словами мої тодішні емоції… Знаєте, завжди цікаво спостерігати за людьми, дізнаватися, як вони живуть, що думають. Особливо, коли це — в новій країні, де інша культура, інша мова. Я знайомився з українцями і відчував їхню нереальну енергію, переконувався, що вони мають велике, добре серце й дуже багато працюють. А ще бачив в очах людей такий великий біль, який був і в мене теж. І от зрозумів тоді, що я — вдома. А згодом, поїздивши по всій Україні, де мене скрізь дуже тепло приймали, вже знав, що хочу жити саме тут.

— Ваша думка про Україну та українців змінилася за ці роки? І чи змінилися, по-вашому, самі українці?

— Українська нація прекрасна. Для мене українці, про це вже говорив давно і зараз так тим більше вважаю, — це країна героїв. Скільки болю пережито, скільки страхіть: Голодомор, Друга світова війна, Радянський Союз, а потім ще війна. І тепер мужньо обороняють свою країну. Для мене кожен українець — прекрасний. Усе йде від любові…

(Порадницьку гостину з Полем МАНАНДІЗОМ можна прочитати у №50 газети “Порадниця” від 15 грудня 2022 року).

Порадницьку гостину провела Тетяна ВЛАСЮК, головний редактор газети «Порадниця».