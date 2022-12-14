Ми з мамою зараз перебуваємо за кордоном, куди евакуювалися з Херсонщини. Як мама може отримувати свою пенсію, яку раніше їй виплачували через «Укрпошту»?

Алла КУЦЕНКО.

Таким пенсіонерам треба подати заяву про зміну способу виплати пенсії до органу Пенсійного фонду України. Це можна зробити в електронній формі через вебпортал електронних послуг https://portal.pfu.gov.ua, роз’яснюють у ПФУ.

Одержувачу необхідно зайти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» перейти до підрозділу «Внесення змін до пенсійної справи», де обрати вкладку «Заява на зміну способу виплати пенсії». Вам слід заповнити всі обов’язкові поля та прикріпити скан-копії таких документів: паспорт, ідентифікаційний код, заява з реквізитами з банківської установи — в разі переходу на банк. Анкету-заяву необхідно підписати за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду.

Результати опрацювання звернення (зміни способу виплати) будуть відображені в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ у вкладці «Мої повідомлення».

У разі якщо ваша мама є отримувачем пенсії через пошту і не отримувала кошти в поточному місяці, вони зараховуються на наступний. Якщо пенсію не отримувала протягом 6 місяців поспіль, її виплату буде призупинено до звернення такої особи за поновленням виплати пенсії.