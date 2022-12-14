Найближчим часом в Україні буде запроваджено програму обміну застарілих ламп розжарювання на нові світлодіодні, повідомляє Міністерство економіки. При чому нові лампи українці отримають безкоштовно.

Всього планується замінити 50 млн ламп, з них 30 млн профінансує Єврокомісія. Про це повідомила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на міжнародній конференції з підтримки України в Парижі.

Така заміна має суттєво скоротити навантаження на енергосистему. «Щоб зменшити наслідки ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури, Уряд працює у двох напрямках – з одного боку ми збільшуємо виробництво і розподілення енергії, а з іншого — впроваджуємо заходи енергоефективності, які можуть нам допомогти пережити зиму і зменшити споживання енергії. Такий простий спосіб, як заміна ламп живлення на енергоощадні ЛЕД-лампи, може допомогти нам споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження. Найближчим часом Мінекономіки представить детальну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи — механізм буде максимально простим», –– поінформувала Міністр економіки України Юлія Свириденко.