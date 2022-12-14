Із настанням зими з’являється час, щоб упорядкувати зібране влітку насіння та подбати про його збереження.

Якщо помічаєте, що воно подекуди злиплося, засипте його на третину в щільний тканинний мішечок і злегка перетріть, перекочуючи пальцями. Якщо насіння дрібне, відкиньте на сито, щоб прибрати залишки сміття та пилу. Готове складіть у паперові пакетики та підпишіть, вказуючи рослину, сорт і рік збору. Зберігайте пакетики в скляних банках із кришками, що закручуються, щоб було простіше підтримувати постійну вологість.

Досвідчені господарі зазначають, що в насіння рослин ранніх сортів схожість погіршується швидше, ніж у пізніх. Тому не зберігайте його понад 2 роки. Насіння, заготовлене в сухе спекотне літо, навпаки, може зберігатися і 5 років — схожість залишається високою.

ДЕ ЗБЕРІГАТИ

Головний ворог насіння — тепле вологе повітря. При неправильному зберіганні воно може втратити схожість за кілька тижнів.

Тому категорично не можна тримати:

* у льоху (там холодно та сиро);

* на балконі (занадто різкі перепади температури можуть виникнути навіть на заскленій лоджії);

* на кухні (буває спекотно та волого);

* на дверцятах холодильника (при кожному відкриванні насіння контактує з теплим повітрям, і на ньому конденсується волога).

Підходить для цього:

* нижній відсік холодильника;

* жилі кімнати або передпокій.

Овочеві культури Термін зберігання насіння Пастернак, селера, цибуля ріпчаста 1–2 роки Цибуля-порей, любисток, петрушка, кріп, шпинат, щавель 2–3 роки Морква, перець, салат 3–4 роки Баклажан, кольрабі, ріпа, буряк, цвітна капуста 3–5 років Капуста білокачанна, броколі, редис, редька, томат, гарбуз 4–5 років Горох 4–6 років Кукурудза, боби, квасоля 5–7 років Диня, кабачок, огірок, патисон 6–8 років

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.