Із настанням зими з’являється час, щоб упорядкувати зібране влітку насіння та подбати про його збереження.
Якщо помічаєте, що воно подекуди злиплося, засипте його на третину в щільний тканинний мішечок і злегка перетріть, перекочуючи пальцями. Якщо насіння дрібне, відкиньте на сито, щоб прибрати залишки сміття та пилу. Готове складіть у паперові пакетики та підпишіть, вказуючи рослину, сорт і рік збору. Зберігайте пакетики в скляних банках із кришками, що закручуються, щоб було простіше підтримувати постійну вологість.
Досвідчені господарі зазначають, що в насіння рослин ранніх сортів схожість погіршується швидше, ніж у пізніх. Тому не зберігайте його понад 2 роки. Насіння, заготовлене в сухе спекотне літо, навпаки, може зберігатися і 5 років — схожість залишається високою.
ДЕ ЗБЕРІГАТИ
Головний ворог насіння — тепле вологе повітря. При неправильному зберіганні воно може втратити схожість за кілька тижнів.
Тому категорично не можна тримати:
* у льоху (там холодно та сиро);
* на балконі (занадто різкі перепади температури можуть виникнути навіть на заскленій лоджії);
* на кухні (буває спекотно та волого);
* на дверцятах холодильника (при кожному відкриванні насіння контактує з теплим повітрям, і на ньому конденсується волога).
Підходить для цього:
* нижній відсік холодильника;
* жилі кімнати або передпокій.
|Овочеві культури
|Термін зберігання насіння
|Пастернак, селера, цибуля ріпчаста
|1–2 роки
|Цибуля-порей, любисток, петрушка, кріп, шпинат, щавель
|2–3 роки
|Морква, перець, салат
|3–4 роки
|Баклажан, кольрабі, ріпа, буряк, цвітна капуста
|3–5 років
|Капуста білокачанна, броколі, редис, редька, томат, гарбуз
|4–5 років
|Горох
|4–6 років
|Кукурудза, боби, квасоля
|5–7 років
|Диня, кабачок, огірок, патисон
|6–8 років
Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.
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