Пісні дріжджові оладки з яблуками — рум’яні, пишні, з тонкою хрусткою скоринкою та великою кількістю кисло-солодких яблук. Це дуже смачно, й не лише в піст!

250 мл води

25 г цукру

дрібка ваніліну

дрібка солі

15 г дріжджів

250 г борошна

1 столова ложка олії

200 г яблук (очищених)

олія для смаження

Яблука нарізати тоненькими та маленькими шматочками. В теплій воді розчинити дріжджі та цукор. Влити олію, додати сіль і ваніль. Порціями всипати борошно. Замісити тісто — воно має «ліниво» сповзати з віночка. Викласти яблука, перемішати.

Накрити плівкою, залишити в теплі до збільшення в об’ємі вдвічі (40 хв.). Більше не перемішувати. Викладати змоченою у воді столовою ложкою в розігріту олію. Смажити до золотавості з обох боків. Викласти на паперовий рушник, аби позбутися зайвого жиру. Присипати цукровою пудрою.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.