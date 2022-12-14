Пісні дріжджові оладки з яблуками — рум’яні, пишні, з тонкою хрусткою скоринкою та великою кількістю кисло-солодких яблук. Це дуже смачно, й не лише в піст!
- 250 мл води
- 25 г цукру
- дрібка ваніліну
- дрібка солі
- 15 г дріжджів
- 250 г борошна
- 1 столова ложка олії
- 200 г яблук (очищених)
- олія для смаження
Яблука нарізати тоненькими та маленькими шматочками. В теплій воді розчинити дріжджі та цукор. Влити олію, додати сіль і ваніль. Порціями всипати борошно. Замісити тісто — воно має «ліниво» сповзати з віночка. Викласти яблука, перемішати.
Накрити плівкою, залишити в теплі до збільшення в об’ємі вдвічі (40 хв.). Більше не перемішувати. Викладати змоченою у воді столовою ложкою в розігріту олію. Смажити до золотавості з обох боків. Викласти на паперовий рушник, аби позбутися зайвого жиру. Присипати цукровою пудрою.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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