У класичному варіанті основні інгредієнти салату «Цезар» — листя салату ромен, сир пармезан і спеціально приготовлений соус. Салат цей — не з дешевих, але іноді ж хочеться побалувати родину ресторанною стравою. Чудово смакуватиме як літня легка вечеря.

200 г курячого філе

100 г помідорів черрі

50 г пармезану

пучечок салату (бажано сорту ромен)

половина черствого батона

1 зубчик часнику

олія

сіль

чорний мелений перець

Заправка:

100 мл олії

2 жовтки від варених яєць

3 столові ложки лимонного соку

1—2 зубчики часнику

1—2 чайні ложки гірчиці

сіль

Для сухариків зубчик часнику почистити, розчавити плоским боком ножа. Покласти в невелику каструльку, залити 2 столовими ложками олії (в оригіналі — оливкової, але можна взяти соняшникову без запаху). Трохи прогріти на плиті до теплого стану — в результаті часник віддасть аромат олії. З батона зрізати скоринку, нарізати м’якушку невеликими кубиками. Розкласти на деку, рівномірно збризнути часниковою олією, перемішати. Поставити в розігріту до 150 градусів духовку. Готувати 15—20 хв. до легкої золотавості. Готовим сухарикам дати охолонути.

Для заправки яйця круто відварити, охолодити. Відокремити білки від жовтків. Жовтки, гірчицю та вичавлений через прес часник ретельно розтерти. Додати лимонний сік, маленьку дрібку солі, перемішати. Повільно влити олію, перемішуючи. На цьому етапі заправка може бути неоднорідною. Залиште її на якийсь час постояти.

Куряче філе розрізати вздовж на два тонкі пласти. Посолити, поперчити. На сковороді розігріти трохи олії. Викласти філе, смажити на середньому вогні 5 хв. до рум’яності. Перевернути на інший бік, смажити ще 5 хв.

Формуємо салат. Заправку активно перемішати, вона має стати однорідною. Салатне листя помити, обсушити, порвати шматочками та викласти на тарілку. Зверху — сухарики та порізану тонкими скибочками курку. Натерти середньо пармезан.

Полити соусом. Викласти черрі, порізані четвертинками (або невеликі шматочки звичайного помідора).

Салат «Цезар» із куркою подавати одразу, щоб не розмокли сухарики.