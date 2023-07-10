Мінветеранів України з 26 червня відкрило електронну подачу заяв на конкурсний відбір кандидатів на помічників ветерана в межах пілотного проекту із запровадження в Україні Інституту помічника ветерана.

Участь у конкурсі можуть взяти ветерани й ветеранки, а також члени їхніх родин, які готові за принципом «рівний — рівному» допомагати іншим захисникам і захисницям України легко та гідно пройти шлях переходу від військової служби до цивільного життя, отримати належні послуги та соціальні гарантії, пройти програми підвищення кваліфікації та працевлаштуватись тощо.

Після конкурсного відбору заяв успішні кандидати проходитимуть спеціалізоване навчання та будуть працевлаштовані в Сервісному офісі у справах ветеранів в одній із областей, що беруть участь у пілотному проєкті — Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській.

Подача заяв на участь у конкурсі відбувається виключно через інформаційний портал Е-ветеран (https://eveteran.gov.ua).

Заяву на участь можуть написати:

ветеран війни,

член сім’ї ветерана,

постраждалий учасник Революції Гідності,

член сім’ї загиблого (померлого) ветерана,

член сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України, що перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни;

той, хто має ступінь освіти не нижче молодшого бакалавра;

хто має Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Для заповнення заяви потрібно:

електронний підпис: файловий ключ, апаратний ключ або «Дія. Підпис»;

документ про освіту;

членам сім’ї ветерана — документ, що підтверджує родинні зв’язки.

Далі слід авторизуватися в кабінеті на eveteran.gov.ua за допомогою електронного підпису, покроково заповнити онлайн-форму заяви та пройти онлайн-тестування. Підписати заяву за допомогою електронного підпису.

Покрокову інструкцію, як це зробити — дивіться за посиланням: Оформлення_заяви_на_участь_у_проєкті_ Помічник_ветерана.pdf.

Важливо! Якщо заяву подає член сім’ї, ветеран має погодити її, наклавши свій електронний підпис. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник. Заяву буде надіслано до Мінветеранів, де перевірять наявність статусу. Подати можна не більше однієї заяви від особи. Відправлену заяву відредагувати не можна.