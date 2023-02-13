Затірка — старовинна українська страва з перетертого борошна. Така молочна каша виходить смачнішою, ніж з макаронами, до того ж не розбухає.
- 1,2—1,5 л молока
- 0,5 чайної ложки солі
- 1—2 столові ложки цукру
- 20 г вершкового масла
Затірка:
- 1 яйце
- 100 г борошна
- 2—3 столові ложки води
- чверть чайної ложки солі
На сухій сковорідці обсмажити борошно до золотавості, охолодити. У миску вбити яйце, додати сіль, перемішати. Всипати все борошно, перетерти масу виделкою — має вийти крихта. Влити воду, продовжити перетирати руками, щоб утворилися крихти побільше.
В каструлю влити молоко. Всипати сіль, цукор. Довести до кипіння. Викласти затірку. Варити, помішуючи, 7 хв. Додати масло, зняти з вогню, дати настоятися 5 хв.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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