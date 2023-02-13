Затірка — старовинна українська страва з перетертого борошна. Така молочна каша виходить смачнішою, ніж з макаронами, до того ж не розбухає.

1,2—1,5 л молока

0,5 чайної ложки солі

1—2 столові ложки цукру

20 г вершкового масла

Затірка:

1 яйце

100 г борошна

2—3 столові ложки води

чверть чайної ложки солі

На сухій сковорідці обсмажити борошно до золотавості, охолодити. У миску вбити яйце, додати сіль, перемішати. Всипати все борошно, перетерти масу виделкою — має вийти крихта. Влити воду, продовжити перетирати руками, щоб утворилися крихти побільше.

В каструлю влити молоко. Всипати сіль, цукор. Довести до кипіння. Викласти затірку. Варити, помішуючи, 7 хв. Додати масло, зняти з вогню, дати настоятися 5 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.