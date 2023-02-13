Насамперед важливо визначити ступінь пошкодження деревини — зрізати кілька гілочок і зробити поздовжні та поперечні надрізи. Якщо на зрізі потемніння деревини легке — це добрий знак: підмерзання незначне. У такому разі необхідно провести рано навесні обрізування дерева для оновлення крони. Якщо серцевина і камбій темно-бурого кольору — дерево однозначно підмерзло.

А щоб визначити стан плодових бруньок, зрізані гілочки ставимо у воду в теплому місці. Якщо через 7—10 днів бруньки не набухнуть — це вірна ознака того, що дерево сильно підмерзло. Однак не варто поспішати з обрізуванням: краще почекати, коли на дереві прокинуться решта бруньок, — можливо, тих, що вижили, виявиться значно більше, ніж у пробних зразках. Коли ж стане зрозуміло, які з гілок постраждали, влітку (а то вже й наступної весни) варто обрізати рослину, щоб прибрати загиблі гілки і простимулювати появу нових пагонів.

Якщо підмерзання дерева не викликає сумніву, можна спробувати допомогти йому і таким екстремальним методом: рано-вранці до сходу сонця обприскати холодною водою, щоб воно відтало в умовах поступового нагрівання.

Не можна обробляти дерево теплою водою: при швидкому розморожуванні воно може загинути. Украй складно реанімувати дерево, в якого підмерзла коренева система. Але навіть у такому разі шанс є. Можна спробувати зберегти улюблений сорт щепленням. Для цього до «пацієнта» потрібно підсадити навесні кілька саджанців дичок (краще — дворічні деревця), верхівки яких прищепити містком під кору постраждалого штамба (у квітні — на початку травня). Так дерево отримає необхідне живлення.