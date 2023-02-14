Із 10 грудня 2021 року було введено в дію норми Закону №1489-IX «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», якими забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування.

Проте до 1 січня 2023 року ці вимоги не поширювалися на надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка.

Строки запровадження цієї заборони не відтермінували, тому з 1 січня в Україні під забороною розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонкі пластикові пакети шириною до 225 мм (без бокових складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 мм (із урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Суб’єкти господарювання, винні в порушенні законодавства щодо обмеження обігу пластикових пакетів на території України, несуть відповідальність у вигляді штрафу: за порушення заборони розповсюдження у закладах торгівлі — у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500—17000 грн).