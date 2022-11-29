Масовані атаки російського агресора можуть стати причиною блекауту. Аби не потрапити у складну ситуацію, потрібно підготуватися до цього заздалегідь. Маючи вдома речі першої потреби — наслідки блекауту вдасться мінімізувати.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЬ ДО ТРИВАЛОЇ ВІДСУТНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ?

1.Зробіть запаси технічної та питної води.

2. Запасіться продуктами тривалого зберігання.

3. Тримайте павербанки та телефони зарядженими.

4. Подбайте про ліхтарик, свічки та сірники, лампи на акумуляторах.

5. Тримайте вдома ліки для першої медичної допомоги.

6. Підготуйте теплий одяг та ковдри.

ЗА МОЖЛИВОСТІ ПРИДБАЙТЕ:

1. Генератор.

2. Газову горілку для приготування їжі.

3. Радіоприймач на батарейках.

НЕ ЗАБУДЬТЕ:

1. Подбайте про сусідів, яким потрібна допомога, та домашніх тварин.

2. Вимикайте електроприлади з мережі.