Нам дуже важливо все, що стосується їх, наших захисників, оборонців України. Важливо, щоб пошановані були за їхній подвиг, відчували турботу про себе й свої родини, а ще — могли відновлюватися після всього пережитого на війні. У тому числі — й розв’язавши свої стоматологічні проблеми, які відчутно впливають на якість життя.

Таке відновлення здоров’я зубів нерідко складне, тривале й дороговартісне, — не кожному по кишені, але вихід є. На допомогу прийде перший проєкт Благодійного фонду «DENTAL HELP UA», створеного за ініціативи Олени ПОЛІКАРЧИК, під назвою «Поверни усмішку Герою». Принцип його дії — безкоштовно надати потрібні воїнам стоматологічні послуги, запросивши до співпраці на волонтерських засадах досвідчених фахівців у галузі імплантів, донорів і партнерів із міжнародних компаній — виробників стоматологічних матеріалів, міжнародних організацій та інших меценатів. За даними станом на кінець літа, щонайменше 153 клініки та 4 лабораторії вже долучилися до цієї ініціативи. В Україну доставлено вже понад 5 тис. імплантатів та ортопедичних компонентів до них від Straumann Group на суму 1 млн євро, тож стоматологічне лікування захисників України обіцяє бути комфортним та екологічним. Організатори ж і надалі запрошують долучатися до благодійної ініціативи як клініки та стоматологів різних спеціальностей, так і виробників обладнання та матеріалів.

Перший крок для відкритих до співпраці — заповнити анкету клініки-волонтера на сайті dental-help.com.ua

ХТО МОЖЕ РОЗРАХОВУВАТИ НА ТАКУ ДОПОМОГУ?

За словами організаторів, стати пацієнтами проєкту можуть військові, які були безпосередніми учасниками бойових дій з початку російського вторгнення та потребують стоматологічної імплантації.

Спочатку треба заповнити на сайті форму запиту для безкоштовної участі в благодійному проєкті, повідомивши свої прізвище, ім’я, по батькові, військову частину, телефон та, за наявності, назву клініки, що скеровує на лікування. Крім того, потрібно додати скан-копії таких документів: паспорта, індивідуального податкового номера, військового квитка, виписки з картки стаціонарного хворого, а також зазначити місто, в якому готові розпочати лікування, таким чином надавши згоду й на обробку своїх персональних даних.

Наразі отримати таку допомогу можна в містах: Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Івано-Франківськ, Миколаїв, Чернігів, Вінниця, Черкаси, Суми, Хмельницький, Рівне, Тернопіль, Луцьк, Мукачево, Кременчук.

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.