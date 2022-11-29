Тріщини на п’ятах — поширена проблема шкіри стоп. У більшості випадків вона не спричиняє дискомфорту, окрім естетичного, проте деколи тріщини кровоточать і болять. Чому ж грубішає та тріскається шкіра на п’ятках?

ПРИЧИН БАГАТО

Це може бути обумовлено сухістю шкіри, або ж люди мають екзему, псоріаз та інші дерматологічні хвороби, а також внутрішні — цукровий діабет, гіпотиреоз та інші.

Також спричиняє тріщини надмірна вага, тривала ходьба босоніж, довге стояння, особливо на твердій підлозі, незручне, відкрите взуття, оскільки воно не підтримує, як слід, жирову подушечку під стопою, а також сухий клімат, агресивне мило, гаряча вода.

ЯК ЛІКУВАТИ ВДОМА

Використовуйте зволожуючі креми та мазі/вазелін для стоп, які пом’якшуватимуть тверду шкіру.

Найкращі — з такими інгредієнтами:

саліцилова кислота (Саліцилова мазь 2–10 відсотків);

сечовина (Карбодерм, Біотрейд Кератолін Фут 25 відсотків, Eucerin UreaRepair Plus, SVR Xerial 30 для стоп, BABE крем для стоп 10 відсотків, Balea 10 крем для стоп);

альфа-гідроксикислоти (амлактин);

ізомерат сахариду.

Нанесіть бальзам для п’ят або вазелін уранці, щоб підвищити еластичність шкіри перед початком нового дня.

Якщо ваш крем пече, слід замінити його або обрати новий разом із лікарем.

Зволожуйте шкіру п’ят кремом 2–3 рази на день і робіть це постійно.

Тріщини, які кровоточать, промивайте з милом та дезінфікуйте (Бетадин, Октенісепт) для попередження інфікування.

Відлущуйте шкіру періодично.

Для цього:

тримайте ноги в теплій мильній воді до 20 хв.;

використовуйте пемзу, мочалку для ніг або спеціальну абразивну тертушку, щоб видалити тверду товсту шкіру; обробляйте обережно;

витріть ноги насухо;

нанесіть на уражену ділянку бальзам для п’ят або густий зволожуючий крем/вазелін;

одягніть шкарпетки, можна на ніч.

У разі потреби можете накласти рідкий пластир (або рідкий бандаж, Akutol, Cavilon, LekoPro та ін.) на тріщини, щоб заклеїти рану та запобігти інфікуванню чи подальшому утворенню тріщин. Рідкий бинт — хороший варіант для лікування глибоких тріщин на п’ятах, які можуть кровоточити.

ВІЗИТ ДО ЛІКАРЯ

Якщо тріщини глибокі, необхідно відвідати лікаря, котрий може призначити таке лікування.

Дебридмент — зрізання твердої товстої шкіри (це не можна робити вдома за допомогою ножиць або леза бритви, оскільки є ризик видалити занадто багато шкіри та занести інфекцію).

Обв’язка — пов’язка навколо п’яти, щоб зменшити рух шкіри.

Рецепт на більш сильні медикаменти (мазі, таблетки) для зменшення свербежу, болю, запалення шкіри.

Устілки, підп’ятник для перерозподілу ваги п’яти та забезпечення кращої підтримки стопи.

Спеціальний клей для тканин, який скріплює краї потрісканої шкіри, щоб вона могла зажити.

СТИЛЬ ЖИТТЯ ТА ВЗУТТЯ

Взуття відіграє важливу роль, тому обирайте зручне, на широкому підборі.

Уникайте відкритого та тісного, а також шльопанців.

Оглядайте ваші стопи щодня.

Уникайте тривалого стояння, схрещення ніг при сидінні.

Носіть якісні шкарпетки, силіконові ортопедичні вставки.

Пийте достатньо рідини.

Катерина БАКІКО, лікар-дерматовенеролог Науково-медичного центру святої Параскеви (м. Львів).