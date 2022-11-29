ПІДГОТУЙТЕ ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ

Узимку на городі роботи зовсім небагато. Час зайнятися заготівлею розсадних ємностей, щоб навесні не було зайвого клопоту. Можна запастися необхідними в наступному сезоні добривами. Узимку це робити особливо вигідно, адже з приходом весни магазини підвищують ціни на таку продукцію. Насіння рекомендується купувати вже на початку зими — так вам точно дістанеться свіжа продукція, а не торішня.

ДЕРЕВА ЗАХИСТІТЬ ВІД ЗАЙЦІВ

Найважливіша груднева робота в саду — збереження снігу. Про це необхідно подбати відразу, щойно випаде. Сніг згрібають у пристовбурні кола, особливу увагу приділяючи молоденьким деревцям. Снігова ковдра необхідна також декоративним чагарникам, плантаціям суниці та полуниці. Сніг навколо рослин рекомендується добре втоптати.

Після снігопадів обтрушуйте гілки дерев, адже вони можуть зламатися під вагою снігу. Щоб виконати цю роботу, можна взяти обгорнутий мішковиною ціпок і постукати ним по гілках.

Щільний сніг навколо дерев дозволить уберегтися від гризунів. Зимовий сад є улюбленим місцем зайців, які завжди не проти поласувати корою. Щоб врятуватися від них, можна обгорнути стовбури змоченим нітрафеном щільним крафт-папером, руберойдом або ялиновим гіллям.

Якщо не було часу побілити дорослі дерева восени, слід зробити це в грудні, до морозів. Те саме стосується зрізання хворих плодів і гілок. Їх треба видалити з дерев та чагарників і спалити разом із знайденими гніздами комах-шкідників, що впали у сплячку.

Час до настання грудневих морозів сприятливий для нарізування живців на підщепу, якщо це не було зроблено восени. Їх слід обгорнути плівкою та прикопати на північній стороні ділянки до весни.

КВІТИ ДО НОВОГО РОКУ

Господарям необхідно періодично перевіряти сніговий покрив на клумбах і за необхідності оновлювати його. Якщо дні видалися морозними, але практично безсніжними, тирса повністю замінить сніг.

Варто зайнятися і захистом квітів від гризунів, які особливо люблять поласувати цибулинними. Для боротьби з ними в нірки та під землю біля коренів закопують отруту.

Якщо в садибі ростуть декоративні хвойники, їх крону краще стягнути шпагатом і вкрити кількома шарами мішковини. Також можна придбати в магазинах спеціальний покривний матеріал. Цю роботу необхідно виконати до того, як почнуться снігопади, інакше хвоя та гілки можуть отримати серйозні ушкодження.

Початок зими — оптимальна пора для вигонки цибулинних квітів. Якщо бажаєте рано навесні насолодитися барвистими тюльпанами, то підготуйте цибулини зараз. Вибирайте найміцніші та найважчі екземпляри, посадіть у горщик, ґрунт у якому присипте сумішшю з квіткового дерну, торфу та річкового піску. Цибулинки садять на відстані від півтора сантиметри одна від одної, потім близько трьох місяців тримають у холоді, поливаючи кожні півтора тижні.

Бульби, цибулини та насіння, закладені на зберігання, потрібно регулярно перевіряти. У приміщеннях, де вони лежать, ретельно стежте за рівнем вологості та температурним режимом. Затримати зростання паростків культур, вигонка яких планується навесні, можна, якщо залишити їх при температурі до плюс 4 градусів.

До Нового року можете влаштувати справжнє квіткове свято, якщо принесете до будинку ємності з висадженими цибулинами нарцисів, гіацинтів і тюльпанів. Полийте їх та залиште на тиждень у темряві. Після цього занесіть у кімнату на підвіконня. До свята вони зацвітуть.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.