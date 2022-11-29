Яскравий, запашний, насичений і надзвичайно смачний гарбузово-морквяний напій.

1 кг м’якоті гарбуза

500 г моркви

1 лимон

2 середні апельсини

200—250 г цукру

2 л води

А все завдяки додаванню лимона та апельсинів. І приготувати його можна навіть без соковижималки. Гарбуз і моркву дрібно нарізати. Апельсини почистити. Викласти в каструлю гарбуз, моркву та шкірочки апельсинів, залити водою. Поставити на вогонь, варити до готовності овочів, вони мають стати м’якими

(15—20 хв.). Вичавити сік із лимона та апельсинів — виходить приблизно 200 мл. Як овочі будуть готовими, забрати з каструлі апельсинові шкірочки. Морквяно-гарбузову масу перетерти занурювальним блендером до однорідності — маса виходить, як сік із м’якоттю. Влити апельсиново-лимонний сік. Всипати цукор перемішати. Якщо напій вийшов занадто густим, можна додати ще склянку води, дати закипіти. За бажання гарбузовий напій можна заготовити на зиму — тоді відразу гарячим розлити в стерилізовані банки та закрити під ключ. Зберігати в прохолодному місці. Або ж споживати вітамінний напій одразу, давши охолонути за кімнатної температури.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.