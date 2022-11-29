В умовах повномасштабної війни та збройної агресії росії в Україні тривають віялові та аварійні відключення електроенергії. Тому стало актуальним питання, як зберігати харчові продукти у таких умовах. Міністерство охорони здоров’я підготувало поради, як зберегти їжу безпечною до вживання.

Крім того, продукти харчування також можна зберігати у термосумці, у погребі чи підвалі та на балконі, якщо за вікном мінусова температура.