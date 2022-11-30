Попри війну держава продовжує фінансувати програми, завдяки яким українці можуть отримувати ліки безоплатно, наголошують у Міністерстві охорони здоров’я України.
До них належать:
- Ліки з Національного переліку (https://bit.ly/3Ur1SlR) основних лікарських засобів, які медзаклади закуповують самостійно. Дізнатись, чи входять призначені ліки до Нацпереліку також можна на сайті «Ліки Контроль»: https://likicontrol.com.ua/.
Чи є такі ліки у закладі, можна перевірити на інформаційних стендах лікарні або на офіційних вебсайтах регіональних департаментів та управлінь охорони здоров’я.
- Ліки, які централізовано закуповують Медичні закупівлі України. Зокрема, це препарати для людей з онко, пацієнтів з гемофілію, хворих на дитячий церебральний параліч, медикаменти для лікування туберкульозу тощо.
Інформація про залишки ліків, які закуповуються за державними програмами, публікується на сайті МОЗ (https://moz.gov.ua/zakupivli-likiv), а також на інформаційних стендах медзакладів.
- Ліки з місцевих програм забезпечення пацієнтів. Наявність програм можна перевірити на сайтах департаментів охорони здоров’я місцевих органів влади. Під час лікування амбулаторно можна скористатися програмою «Доступні ліки» (https://moz.gov.ua/…/programa-dostupni-liki-prodovzhue…).
На час війни отримання «доступних ліків» спрощено:
- якщо ви втратили зв’язок із лікарем, звернутися за рецептом на «доступні ліки» можна до будь-якого іншого лікаря «первинки» (педіатр/терапевт, сімейний лікар). Укладати нову декларацію необов’язково;
- на період дії воєнного стану заразом з електронними рецептами на «доступні ліки» діють і паперові;
- наразі в рецепті на інсулін лікар може зазначати не торгові назви препаратів, а тип інсулінів: інсулін людський генно-інженерний: короткої або середньої дії тощо.
Як почати отримувати «доступні ліки» під час воєнного стану – детальніше на сайті МОЗ за посиланням https://bit.ly/3O1C1M
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