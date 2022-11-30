Якщо ваша близька людина потрапила в полон до ворога, потрібно дотримуватися чіткого алгоритму дій, наголошують у Мінреінтеграції. Національне інформаційне бюро інформує, що передусім слід зібрати всі можливі факти й докази, необхідні для розшуку людини.