Якщо ваша близька людина потрапила в полон до ворога, потрібно дотримуватися чіткого алгоритму дій, наголошують у Мінреінтеграції. Національне інформаційне бюро інформує, що передусім слід зібрати всі можливі факти й докази, необхідні для розшуку людини.
- Повідомити до НІБ у будь-який зручний для вас спосіб – зателефонувати на гарячу лінію за номером: 16-48 або ж (044) 287-81-65 чи скористатися чат-ботом.
- Звернутися до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ за телефонами: (067) 650-83-32, (098) 087-36-01 або ж надіслати листа на електронну адресу: united.centre.ssu@gmail.com.
- Подати заяву до територіального підрозділу поліції. Зафіксувати реєстраційний номер заяви, а також забрати витяг із ЄРДС, де буде зазначено ПІБ слідчого. За кожним фактом зникнення, викрадення або потрапляння у полон відкривається кримінальне провадження.
- Здати біологічний зразок для виведення ДНК-профілю для подальшого їх порівняння. Зразки відбираються у біологічних батьків або дітей зниклої особи.
- Зв’язатися з СБУ, щоб дізнатися ПІБ слідчого, який веде досудове розслідування, для подальшої взаємодії з ним.
- Розпочати вести «щоденник», у якому записувати всю важливу інформацію про полоненого, що будете отримувати в подальшому.
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