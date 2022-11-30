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Вимірювання артеріального тиску робіть з невеликою паузою на обох руках. І перед тим неодмінно заспокойтеся, аби нормалізувати дихання. В нормі показники АТ на лівій і правій руках можуть відрізнятися до 10 мм.рт.ст. А от різниця понад 10–15 може свідчити про порушення в роботі серцево-судинної системи.

ПУЛЬС

Якщо робите це вручну, поверніть руку долонею догори, а іншою обхопіть кисть так, щоб три пальці лежали на променевій артерії біля основи великого пальця. Притиснувши променеву артерію, відчуйте удари. Якщо вони ритмічні, порахуйте із секундоміром упродовж 15 (або 30) секунд і помножте результат на 4 (або на 2). Якщо ж ритм порушується, важливо рахувати удари впродовж хвилини. Нормою серцевих скорочень зазвичай вважають 60–80 ударів на хвилину для чоловіків і на 5–10 ударів більше — для жінок, тоді як у немовлят може становити до 200 ударів на хвилину. Має значення й положення тіла: зазвичай найменша частота пульсу у здорової людини — коли лежить, на 4–6 ударів більше — якщо сяде, іще на 10–14 більше — коли встане.

На прийомі в лікаря потрібно буде назвати показники за попередні дні? Зважайте, що частота серцевих скорочень змінюється впродовж доби, стаючи максимальною з 8 до 12 год., поступово зменшуючись до 14, знову підвищуючись з 15 до 18–20 й уповільнюючись надалі, так що мінімальна кількість ударів припадає на час сну глибокої ночі.

Якщо ж користуєтеся для цього пульсоксиметром, слідкуйте, аби на початок вимірювання пальці не були надто холодними. А прийшовши з вулиці, спершу розітріть руки одна об одну й почекайте кілька хвилин, інакше пристрій може просто не спрацювати.

САТУРАЦІЯ

Для точності вимірювання розміщуйте пульсоксиметр на кінцевій фаланзі пальця — вказівного чи середнього. Краще робити це сидячи або лежачи, щоб рука не перебувала в підвішеному стані, а до ліктя була сперта на стіл або ліжко. І зважайте на теплоту рук, так само як при вимірюванні пульсу. Простий метод перевірити точність тільки-но придбаного пристрою — взяти його з собою, ідучи на прийом, і використовувати на іншій руці в той час, як вам робитиме вимірювання лікар: зазвичай показники практично ідентичні. Так само, обираючи «точну» модель, спитайте поради у вашого фахівця, який має порівняльний досвід.

ТЕМПЕРАТУРА

При вимірюванні ртутним термометром під пахвою похибка становитиме лише 0,1 градуса. Але важливо тримати його близько 10 хв. Хоч можна це зробити з такою ж точністю й удвічі швидше, якщо попередньо впродовж 5 хв. притискати руку до тулуба.

Електронний термометр покаже результат уже за 3–5 хв., але з похибкою, в 10 разів більшою, ніж у ртутного. Для точності вимірювання не виймайте його відразу після звукового сигналу, оскільки той виникає уже при зменшенні швидкості вимірювання. І, звісно, вчасно міняйте батарейку.

Інфрачервоним безконтактним термометром можна відстежувати температуру тіла в динаміці, просто піднісши його до поверхні шкіри, або, наприклад, визначити температуру дитячого харчування. Різновид, призначений для вимірювання у вусі, дозволить буквально за секунду поміряти температуру в немовляти, поки спить, і подасть сигнал тривоги при підвищеній температурі. Похибка інфрачервоних — до 0,2 градуса. І не забуваймо про батарейки!

Термометр–смужка, або темотест, у вигляді полімерної пластинки, вкритої емульсією з рідких кристалів, достатньо прикласти індикатором до чола. Результат вимірювання видно вже за 15 сек. Виручить у дорозі, особливо з дитиною, не потребує батарейок, але покаже лише ціле число градусів — 37, 38, 39 чи 40 — без зазначення десятих.

ВАГА

Для точного результату важливо ставите ваги на тверду поверхню, а не на килим чи доріжку. Найкращий варіант — коли мають своє постійне місце і їх не переносять. Ставайте по центру ваг, тримайтеся прямо і не переминайтеся з ноги на ногу, інакше показники змінюватимуться. Електронні ваги можуть стати неточними, якщо в помешканні надто холодно. У жінок трапляється збільшення ваги до 2 кг без видимих причин за короткий період, але «винні» в цьому не ваги, а гормони. Таке зазвичай стається наприкінці циклу, але потім вага повернеться в норму.

ГЛЮКОЗА

Використовуйте тільки тест-смужки, які відповідають марці й моделі вашого глюкометра, інакше результат буде неправильним, або ж смужки взагалі не підійдуть. Те саме стосується і ланцетів. Купуйте таку упаковку смужок, яку встигнете повністю використати до закінчення терміну придатності: після цього не розраховуйте на точний результат.

ХОЛЕСТЕРИН

Для самостійного використання холестериноміра актуальні такі само правила, що й для глюкометра.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.