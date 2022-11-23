Під час ожеледиці існує підвищений ризик травмувань. Аби їх уникнути, фахівці рекомендують дотримуватися низки простих правил, а також закликають у разі травмувань звертатися до травмпунктів. Про це нагадує директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.