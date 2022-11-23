Під час ожеледиці існує підвищений ризик травмувань. Аби їх уникнути, фахівці рекомендують дотримуватися низки простих правил, а також закликають у разі травмувань звертатися до травмпунктів. Про це нагадує директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.
- Як зазначають фахівці, кращими для ходьби на льоду є підошви з мікропористої або іншої м’якої основи. І звісно – без великих підборів. Якщо підошва слизька, її можна оздобити «льодоходами» (у продажу наявні різні моделі).
- Під час прогулянки в ожеледицю слід ходити неспішно, ступати на всю ступню. Руки не повинні бути у кишенях, або зайняті сумками.
- Не пересувайтеся краєм проїжджої частини дороги. Не перебігайте проїжджу частину під час снігопаду і в ожеледицю, адже в цей період значно збільшується гальмівний шлях машини. Падіння перед автомобілем, який рухається, призводить як мінімум до каліцтв.
- У випадку травми, зверніться до травмпункту. Навіть, коли вам здається, що травма несерйозна, огляд лікаря не завадить. Якщо за деякий час після падіння відчули біль в голові, нудоту, біль в суглобах, м’язах, утворилися пухлини або великі синці – терміново відвідайте травматолога, інакше можуть виникнути ускладнення з небезпечними наслідками.
Джерело: Київська міська державна адміністрація.
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