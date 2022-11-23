Мульча з цих матеріалів – гарна допомога ґрунту, але вони мають кислу реакцію та бідні на азот. Тому й витягають його із землі, в яку були внесені, через що виникає дефіцит поживних речовин. Крім того, ґрунт стає більш кислим. Що ж робити?

Тирсу та хвою потрібно закомпостувати. І робити це слід заздалегідь, краще восени. Для усунення дефіциту азоту додайте в тирсу курячий послід або гній (5 кг посліду або 5 відер гною на куб.м матеріалу). Це збагатить його мікробами, необхідними для інтенсивного перепрівання органіки.

Якщо посліду або гною немає, можна скористатися мінеральними азотними добривами (наприклад, аміачною селітрою з розрахунку 1 кг на куб.м тирси). Час від часу поливайте суміш підігрітою водою, щоб мікроби мали вологу для життя.

Тривалість компостування – 3–6 місяців (залежно від температури, наявності води та азоту для живлення мікробів). За 3–4 місяці отримаєте напівперепрілі тирсу або хвою, які можна використовувати як мульчу.

Після 6 місяців компостування матеріал використовують не тільки як мульчу, але й як добрива, а також розпушувач. Істотний плюс такого компосту – відсутність насіння бур’янів.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.