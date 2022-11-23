Цей рецепт дозволяє «змахлювати» з коржами, зробивши їх на основі печива «вушка».

400 г листкового печива «вушка»;

750 мл молока;

100 г цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

3 яйця;

50 г борошна;

50 г вершкового масла.

Форму діаметром 20 см застелити плівкою. Для крему змішати в глибокій мисці цукор і ваніль. Всипати борошно, вбити яйця. Перемішати суміш віночком до однорідності. В невеликій каструльці закип’ятити молоко. Швидко вилити яєчну основу в молоко і відразу ж, не зволікаючи ані секунди, активно перемішати крем. Він дуже швидко загусне. Зняти з вогню. Як трохи охолоне, додати м’яке масло. Швидко збити міксером. По дну форми (потім це буде верх) розподілити чверть крему. Викласти шар печива. Якщо десь утворюються «прогалини», заповнити їх, відламавши частину печива (трохи печива залишити для декорування).

Зібрати торт, чергуючи крем і печиво (усього вийде 4 шари). Трохи притиснути останній шар печива, ніби утоплюючи в крем (це буде дном торта). Накрити плівкою. Залишити за кімнатної температури на 1 год., потім поставити в холодильник на ніч. Накрити пласкою тарілкою, перевернути. Відкладену частину «вушок» викласти в пакет.

Пройтися качалкою, подрібнюючи шматочки. Зняти плівку з торта, густо присипати крихтою верх та боки.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.