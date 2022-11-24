Мінреінтеграції зібрало 10 корисних платформ та ресурсів, які допоможуть внутрішньо-переміщеним особам адаптуватися у новому місці проживання.

1.Платформа «єДопомога» (подання заяв на виплати від міжнародних організацій та держави, отримання та надання волонтерської допомоги): https://edopomoga.gov.ua/

2. Портал «Прихисток» (інформація про варіанти розміщення внутрішньо переміщених осіб, доступне житло): https://prykhystok.gov.ua/

3. Інформаційно-ресурсний центр «Взаємодія» (інформація щодо дії у надзвичайних ситуаціях, довідки, мапи, електронні ресурси для постраждалого населення тощо): https://viyna.net/

4. Мапа закладів, які працюють під час відключень світла: https://cutt.ly/QMjPfdp

5. Електронний кабінет водія (перевірка і оплата адміністративних правопорушень, отримання інформації про авто та посвідчення водія, перевірка авто по VIN-коду, запис в електронну чергу): https://e-driver.hsc.gov.ua/

6. Портал «Веземо» (електронний сервіс для перевірки часу затримки рейсів, міжнародних та евакуаційних маршрутів тощо): uz-vezemo.com

7. Єдине соціальне середовище зайнятості (швидкий пошук вакансій та резюме по всій Україні, онлайн-запис на прийом в Центр зайнятості тощо): https://www.dcz.gov.ua/

8. Портал електронних послуг Пенсійного фонду України (отримання довідки ОК-5 та ОК-7, подання заяв до ПФУ, запис на прийом онлайн): https://portal.pfu.gov.ua/

9. Liki24 (онлайн-замовлення та доставка ліків): https://liki24.com/