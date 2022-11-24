У випадку надзвичайної ситуації зимою — евакуації, тривалої відсутності опалення, вимушеного довгого перебування на вулиці тощо — важливо потурбуватись про теплий одяг. Так, фахівці рекомендують використовувати семишарову систему одягу, яка захистить від зимового холоду.

1. Білизна, що відводить вологу (не повинна зігрівати).

2. Утеплююча білизна.

3. Куртка з флісу (речі з флісу не можна вдягати на голе тіло).

4. Легка куртка, що захистить від вітру і вологи.

5. Куртка Softshell (захищає від вітру та вологи).

6. Утеплююча куртка з мембранною тканиною (це дихаюча поверхня, що не пропускає вітер і вологу).

7. Утеплювач (для екстремально холодної погоди).

Ці шари можна комбінувати між собою залежно від погоди, умов і активності.