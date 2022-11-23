Про процедури та перелік документів необхідних для встановлення інвалідності нагадує Міністерство охорони здоров’я України.

Для встановлення інвалідності необхідно пройти медико-соціальну експертизу (МСЕК) та мати документи, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНО ЗІБРАТИ:

паспорт або ID картка з витягом з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання;

військовий квиток (копія) або тимчасове посвідчення;

н аправлення на МСЕК (форма №088/о) (*видає сімейний або лікуючий лікар);

аправлення на МСЕК (форма №088/о) (*видає сімейний або лікуючий лікар); виписки з амбулаторної картки форма 025/о, історія хвороб форма 027/о;

результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень;

консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо;

амбулаторна картка хворого;

додаткові документи у разі необхідності підтвердження тієї чи іншої причини інвалідності.

На період дії воєнного стану МСЕК здійснює свої функції з забезпеченням принципу екстериторіальності, тобто незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування громадян, які звертаються для встановлення інвалідності. Якщо ви не можете прибути на комісію, комісія МОЖЕ ухвалювати рішення про встановлення інвалідності заочно.