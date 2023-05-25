Сон є важливою складовою як фізичного, так і психічного здоров’я. Брак сну впливає на людину негативно — від зниження концентрації уваги до депресивних станів і галюцинацій.
Природою закладено, що ми можемо спати, коли знаходимося в безпеці. Тому коли ми переживаємо стрес, напруження, відчуваємо себе в небезпеці, можемо погано засинати, мати перерваний або нетривалий сон, нам сняться кошмари.
Що допоможе покращити сон:
- вживання снодійного/мелатоніну (які виписав лікар);
- фізична активність, спорт протягом дня;
- читання перед сном;
- уникнення контакту з будь-якими екранами перед сном;
- гаряча ванна/душ перед сном;
- медитації та інші практики, що допомагають розслабитись.
Якщо проблеми зі сном не зникають, а причиною є сильний стрес, доцільно:
- при гострих стресових розладах — працювати зі стабілізацією емоцій, тіла та думок;
- якщо бачите кошмарні сни, що повторюються, спробуйте розібратися з тим, яка подія їх провокує? Чи була вона у вашому житті, чи може повторитися? Зі снами може допомогти арттерапія – малювання, ліпка, виписування думок у розповідь тощо;
- робота із психологом. Вона допоможе нормалізувати ваше самопочуття, пропрацювати емоції, що з’явилися під час непростих подій.
Джерело: Оксана СТУПЕНКО, психологиня.
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