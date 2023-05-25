Сон є важливою складовою як фізичного, так і психічного здоров’я. Брак сну впливає на людину негативно — від зниження концентрації уваги до депресивних станів і галюцинацій.

Природою закладено, що ми можемо спати, коли знаходимося в безпеці. Тому коли ми переживаємо стрес, напруження, відчуваємо себе в небезпеці, можемо погано засинати, мати перерваний або нетривалий сон, нам сняться кошмари.

Що допоможе покращити сон:

вживання снодійного/мелатоніну (які виписав лікар);

фізична активність, спорт протягом дня;

читання перед сном;

уникнення контакту з будь-якими екранами перед сном;

гаряча ванна/душ перед сном;

медитації та інші практики, що допомагають розслабитись.

Якщо проблеми зі сном не зникають, а причиною є сильний стрес, доцільно:

при гострих стресових розладах — працювати зі стабілізацією емоцій, тіла та думок;

якщо бачите кошмарні сни, що повторюються, спробуйте розібратися з тим, яка подія їх провокує? Чи була вона у вашому житті, чи може повторитися? Зі снами може допомогти арттерапія – малювання, ліпка, виписування думок у розповідь тощо;

робота із психологом. Вона допоможе нормалізувати ваше самопочуття, пропрацювати емоції, що з’явилися під час непростих подій.

Джерело: Оксана СТУПЕНКО, психологиня.