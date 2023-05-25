Ще один варіант кабачкових оладок, де замість яєць додаються вівсяні пластівці швидкого приготування. Вівсянка добре всотує кабачковий сік і виходить вдале тісто для оладок.

500 г кабачків

середня цибулина

30 г вівсяних пластівців (2 столові ложки з щедрою гіркою)

60 г борошна

2 столові ложки посіченого кропу

0,5 чайної ложки солі

чорний мелений перець

олія

Молоденькі кабачки середньо натерти разом зі шкірочкою, трохи віджати. Дрібно натерти цибулину. Додати пластівці швидкого приготування, сіль, перець і зелень. Усе перемішати, дати постояти 15 хв., щоб пластівці набухли. Всипати борошно (якщо кабачок пустив забагато соку, підсипати ще 1—2 столові ложки), перемішати. Тісто має бути середньої густоти та тримати форму на сковорідці. Посмажити оладки до рум’яності на розігрітій олії. Готові викладати на паперовий рушник.