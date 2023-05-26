В Україні запрацювала програма «єВідновлення», яка дає громадянам можливість отримати кошти від держави на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла.

Для зарахування коштів необхідно відкрити спеціалізований рахунок «єВідновлення» в одному з банків учасників програми, роз’яснюють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зробити це можна двома способами:

відвідати фізичне відділення банку-партнера та відкрити картку з допомогою працівників установи;

відкрити картку онлайн у мобільному застосунку банку-партнера.

До програми підключені поки що 5 банків: monobank, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банків-партнерів поповнюватиметься. Обрати відповідний банк можна й під час заповнення заяви на виплату в «Дії».

У разі ухвалення комісією позитивного рішення кошти будуть зараховані на банківську картку автоматично. Їх не можна зняти готівкою. Як і перерахувати з поточного на інші рахунки або поповнювати баланс картки «єВідновлення». А витратити ці кошти можна лише на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми (їх перелік — на сайті «єВідновлення»: https://erecovery.diia.gov.ua/).

Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись на спеціальну урядову гарячу лінію: 1545 (кнопка 2).