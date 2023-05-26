Тільки тоді матимете в рази вищі врожаї. Кожен підв’язаний пагін добре освітлюватиметься сонечком і обдуватиметься вітерцем, а отже, рослини менше уражуватимуться грибковими хворобами.

Та головне — не пригинатимуться до землі під вагою плодів. Ягоди залишатимуться чистими й не хворітимуть. За такими насадженнями легко доглядати.

На початку та в кінці кожного ряду вкопують міцні стовпи й натягують між ними два ряди дроту. Один на висоті 40—60 см від землі, другий — 120—150 см. Пагони віялоподібно розподіляють по дроту та підв’язують шпагатом. Або ж перпендикулярно до опор прибивають дві поперечини і на їхніх кінцях прив’язують два ряди дроту.

Також не забувайте щороку оновлювати насадження. А ще ця культура дуже любить мульчування. Для цього згодиться будь-який органічний матеріал.