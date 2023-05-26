Риба, запечена в омлеті з сиром, — чудовий варіант легкої вечері, текстура виходить ніжною та несухою.

600 г філе риби (хек, минтай, тріска)

5 яєць

100 г твердого сиру

сіль

чорний мелений перець

вершкове масло

борошно

Рибу нарізати порційними шматками, посолити, обкачати в борошні. Розтопити масло, швидко (по 1 хв.) обсмажити рибу на середньому вогні (щоб запечатати соки) з обох боків. Форму для запікання змастити маслом.

Викласти рибу, поперчити. Яйця розділити на білки та жовтки. Білки збити міксером зі чвертю чайної ложки солі на стійку піну. В іншій мисці з’єднати жовтки та дрібно натертий сир, перемішати. Додати збиті білки, обережно перемішати. Викласти яєчну суміш на рибу.

Поставити в розігріту до 220 градусів духовку. Готувати близько 15 хв.