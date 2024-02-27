Щоб легко і швидко оформити ІD-картку, варто дотримуватися цих порад Державної міграційної служби України.

Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт уперше. Якщо цього не зробити до 18-ти, то на вас чекає додаткова процедура зі встановлення особи.

* Не маєте ідентифікаційного коду — вам замовлять його під час оформлення паспорта вперше.

* При реєстрації в електронній черзі можна сплатити за послугу онлайн. Це пришвидшить процедуру подання документів на оформлення паспорта. Однак не забудьте надати працівнику ДМС квитанцію в роздрукованому вигляді.

* Якщо в місячний термін після досягнення 25-ти або 45-ти років ви не встигли вклеїти фотокартку в паспорт (до 24 лютого 2022 року), то вас зобов’яжуть обміняти паспорт на ID-картку. Однак під час дії воєнного стану можете вклеїти фото в будь-який час.

Додавайте такі документи (за наявності):

про місце проживання;

про шлюб чи розірвання шлюбу;

про зміну імені;

картку платника податків тощо.

Це необхідно, аби в безконтактному електронному носії вашої ID-картки містилася вищевказана інформація.

Важливо! Готовий паспорт зберігається в підрозділі міграційної служби до скасування воєнного стану. Проте краще отримати документ вчасно.