Овочі та зелень надають супу апетитного вигляду, вермішель робить наваристим, а сметанна заправка додає особливого оксамитового смаку.

На 3 л води:

2 курячі гомілки

4 середні картоплини

60 г вермішелі

1 середня солодка перчина

1 середня цибулина

1 середня морквина

зелень

100 мл сметани

1 жовток

1 столова ложка борошна

1 чайна ложка солі

5–6 горошин чорного перцю

1 лавровий листок

олія

У каструлю покласти гомілки, перець і лавровий листок, залити водою. Варити від моменту закипання 40 хв. Перець, моркву, картоплю та цибулю нарізати кубиками. В олії обсмажити до золотавості цибулю. Викласти моркву, смажити до м’якості. Додати перець, тримати на вогні 2–3 хв.

З бульйону дістати м’ясо. Закласти картоплю, варити до напівготовності. Всипати вермішель із твердих сортів пшениці, варити 5 хв. М’ясо нарізати дрібними шматочками. Викласти в суп, сюди ж додати овочеву засмажку.

Для заправки змішати сметану, жовток і борошно (без нього сметана розшарується в супі). Влити 1 ополоник бульйону з супу, швидко розмішати. Вилити в суп заправку, перемішати. Щойно закипить, посолити, додати посічену зелень.