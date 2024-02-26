Овочі та зелень надають супу апетитного вигляду, вермішель робить наваристим, а сметанна заправка додає особливого оксамитового смаку.
На 3 л води:
- 2 курячі гомілки
- 4 середні картоплини
- 60 г вермішелі
- 1 середня солодка перчина
- 1 середня цибулина
- 1 середня морквина
- зелень
- 100 мл сметани
- 1 жовток
- 1 столова ложка борошна
- 1 чайна ложка солі
- 5–6 горошин чорного перцю
- 1 лавровий листок
- олія
У каструлю покласти гомілки, перець і лавровий листок, залити водою. Варити від моменту закипання 40 хв. Перець, моркву, картоплю та цибулю нарізати кубиками. В олії обсмажити до золотавості цибулю. Викласти моркву, смажити до м’якості. Додати перець, тримати на вогні 2–3 хв.
З бульйону дістати м’ясо. Закласти картоплю, варити до напівготовності. Всипати вермішель із твердих сортів пшениці, варити 5 хв. М’ясо нарізати дрібними шматочками. Викласти в суп, сюди ж додати овочеву засмажку.
Для заправки змішати сметану, жовток і борошно (без нього сметана розшарується в супі). Влити 1 ополоник бульйону з супу, швидко розмішати. Вилити в суп заправку, перемішати. Щойно закипить, посолити, додати посічену зелень.
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