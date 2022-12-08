Уже понад місяць українці живуть в умовах постійних відключень електроенергії. Крім побутових проблем, тривале перебування без світла може також впливати на психоемоційний стан людини. Тож, якщо ви помітили за собою дивні зміни у настрої, поведінці та появу безпідставних фобій, цілком можливо, що їх джерелом є саме це, відзначають психологи.

ПЕРЕБУВАННЯ У ТЕМРЯВІ ПІДВИЩУЄ РІВЕНЬ СТРЕСУ

«Освітлення сигналізує мозку про помірну безпеку. В безпеці активність мигдалеподібного тіла знижується. Коли світла немає, мигдалеподібне тіло активується, сигналізуючи мозку про небезпеку. Так ми починаємо відчувати страх і тривогу», – розповідає експертка з нейроменеджменту Наталя Кадя.

Крім того, віяльні відключення електроенергії здатні суттєво впливати на режим дня та якість сну. Наприклад, ви можете страждати від безсоння або частіше бачити нічні жахи.

ЩО ДОПОМОЖЕ ПОДОЛАТИ ПРОБЛЕМУ?

Використовуйте штучні джерела світла. Якщо спати ще не час – спробуйте зайняти себе чимось, продовжуйте активність.

Якщо світло з’явилося пізно ввечері, не варто вмикати освітлення на всю потужність. Використовуйте приглушене світло, щоб підготувати свій організм до сну.

Практикуйте дихальні вправи – вони допоможуть впоратися зі стресом.

Намагайтеся не залишатися впродовж тривалого часу без освітлення наодинці.

Спробуйте розробити новий режим дня, зважаючи на відключення електроенергії. Розуміння розпорядку та послідовності своїх дій в разі тривалої відсутності світла здатне зменшити рівень тривоги.

Джерело: телеграм-канал “Психологічна підтримка”.