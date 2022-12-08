На жаль, взимку українці мають бути готовими до будь-яких сценаріїв. Зокрема, потрібно знати, як ідентифікувати переохолодження та яку домедичну допомогу надати постраждалому, щоб не нашкодити, відзначає Міністерство охорони здоров’я. СТАДІЇ ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ:

Стадія 1. З’являються лихоманка, слабкість, втома й сонливість, розвивається дрібне (холодове) тремтіння м’язів і «гусяча шкіра».

Стадія 2. Холодове тремтіння досягає максимуму, з’являється поверхневе охолодження, сонливість переходить у розлад свідомості.

Стадія 3. Пригнічення холодового тремтіння свідчить про дуже небезпечне охолодження (гіпотермію), яке може призвести до зупинки дихання та серця. Постраждалий може бути непритомним. На цьому етапі вкрай важливо терміново надати допомогу — без неї людина може померти. Окрім низької температури, холодову травму можуть провокувати такі чинники:

висока вологість (навіть тривале перебування за температури +5 — +8 °С, але за високої вологості може спричинити в людини холодову травму);

вітер (наявність вітру значно збільшує втрату тепла);

хронічні захворювання/надмірна втома в людини;

вживання алкоголю;

належність до певних груп (діти, люди похилого віку особливо чутливі до дії низьких температур через особливості теплообмінних процесів в організмі);

носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.

Домедична допомога у разі переохолодження: