Якщо ви безоплатно розмістили у себе внутрішньо-переміщених осіб — можете отримати за це компенсацію, нагадує Мінреінтеграції.

Розмір компенсації складає 30 грн на день за кожну людину, тобто на одну особу на місяць виходить приблизно 900 грн.

Компенсацію можуть отримати повнолітні громадяни України, які є:

власниками житла або їх представники;

орендарі житла державної або комунальної власності;

спадкоємці, які прийняли спадщину.

Компенсація НЕ надається за розміщення членів своєї сім’ї.

Як отримати компенсацію власнику приміщення?

1. Потрібно зареєструвати своє житло на “Прихистку”.

2. Не пізніше наступного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування (виконавчого комітету) вказавши ім’я та по-батькові кожної з розміщених осіб та додаючи копії документів, що посвідчують їх особи.

3. В день припинення розміщення внутрішно переміщеної особи або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку проживаючих осіб.

4. Звернутися до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування жилого приміщення для отримання грошової допомоги.

5. Виплата здійснюється у безготівковій формі за вказаними у заяві банківськими реквізитами до 20 числа наступного місяця за умови відсутності заборгованості по комуналці власника житла.