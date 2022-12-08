Часті перепади напруги після відновлення електропостачання можуть стати причиною виходу з ладу побутової техніки, не виключено також її загоряння. Мінреінтеграції дало декілька простих корисних порад, як цього уникнути.

1. Електроприлади запускайте по черзі. Наприклад, спочатку зарядіть телефон, а через пів години – увімкніть пральну машину.

2. Купуйте лише сертифіковану електротехніку в ліцензованих точках продажу. Використовуйте їх відповідно до інструкції.

3. Контролюйте використання приладів обігріву та генераторів.

4. При зникненні світла відімкніть від мережі бойлери, пральні машини, електронагрівачі, електроплити та чайники. Так ви убезпечите техніку від поломки.